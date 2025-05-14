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Андрей Билоус, которого обвиняют в домогательствах, покинул должность директора Молодого театра

10:46, 14 мая 2025
Андрей Билоус подал заявление об увольнении по соглашению сторон.
Андрей Билоус, которого обвиняют в домогательствах, покинул должность директора Молодого театра
Фото: blik.ua
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Андрей Билоус покинул должность директора – художественного руководителя Киевского академического Молодого театра. Об этом сообщили в Департаменте культуры КГГА.

«В частности, Андрей Билоус подал заявление об увольнении по соглашению сторон. Также уже подписан соответствующий приказ Департамента», – говорится в заявлении.

Отмечается, что все последующие кадровые решения относительно временного исполнения обязанностей руководителя театра будут приниматься в соответствии с нормативно-правовыми актами в установленном порядке.

Также в Департаменте добавляют, что неоднократно заявляли о принципиальной позиции относительно недопустимости любых проявлений харассмента, дискриминации и совершения оскорбительных или унизительных действий в коммунальных учреждениях культуры.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве полиция начала расследование в отношении преподавателя столичного университета, которого обвиняют в домогательстве. По данным СМИ, речь идет о преподавателе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрее Билоусе.

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Киев

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