Иммунитет комбатантов – Верховный Суд обсудил пределы ответственности во время войны

В Верховном Суде состоялся тематический семинар, обсудили иммунитет комбатантов в контексте международного права.

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В Верховном Суде состоялся тематический семинар, посвященный вопросу иммунитета комбатантов сквозь призму международного гуманитарного права и национального законодательства.

Как сообщила пресс-служба Верховного Суда, нормы международного гуманитарного права проходят самую жесткую проверку на прочность - проверку войной. И именно в этот момент особенно важно не только сохранять верность правовым принципам, но и глубоко понимать их суть, историю и содержание для их эффективного практического применения.

В современном цивилизованном мире не должно было бы возникать таких вопросов, как право на ведение войны или статус комбатанта. Впрочем, если человечество не смогло придумать механизма противодействия войнам, то сейчас мы должны говорить по крайней мере о совершенствовании правового регулирования войны и поиск путей облегчения страданий ее участников, в частности военнопленных. Самое важное в этом контексте - разграничить действия, совершенные лицами со статусом комбатанта, что освобождает от уголовной ответственности за участие в боевых действиях, и случаи совершения военных преступлений.

Об этом заявил Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время практического семинара, посвященного вопросам иммунитета комбатантов в свете международного гуманитарного права, национального законодательства Украины и практики привлечения к ответственности за военные преступления, который состоялся в Верховном Суде.

Как отметил Председатель ВС, еще с начала вооруженной агрессии РФ против Украины в 2014 году украинская правовая система столкнулась со сложными вопросами, связанными с применением законодательства, предусмотренного для мирных времен, в обстоятельствах войны, в частности гибридной.

Ключевой в этой тематике, напомнил Станислав Кравченко, стала правовая позиция Большой Палаты ВС от 28 февраля 2024 года по делу № 415/2182/20 относительно определения признаков субъекта преступления, предусмотренного ст. 437 УК Украины. «Это решение - указатель на национальном уровне для определения круга лиц, которые могут быть субъектом указанного преступления», - акцентировал Председатель ВС.

После полномасштабного вторжения России в Украину вопросы, в том числе, по определению статуса комбатанта и обмена военнопленными встали перед правовым сообществом еще острее. Впоследствии Верховная Рада Украины приняла Закон Украины от 28 июля 2022 года № 2472-IX «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты Украины относительно урегулирования процедуры обмена лиц как военнопленных» (вступил в силу 19 августа 2022 года), которым предусмотрено освобождение от отбывания наказания осужденных, в отношении которых уполномоченным органом принято решение об их передаче для обмена как военнопленных и которые предоставили письменное согласие на проведение такого обмена.

"В первые месяцы полномасштабной войны мы четко понимали, что наши решения должны соответствовать всем международным стандартам судопроизводства и быть восприняты правовым сообществом цивилизованного мира. Мы осознаем, что чем слаженнее работает вся правовая система, тем лучше результаты", - выразил убеждение Станислав Кравченко.

Председатель ВС также поблагодарил Консультативную миссию Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины и Национальную школу судей Украины за соорганизацию мероприятия и партнерство.

От имени Консультативной миссии Европейского Союза участников семинара приветствовала старший советник по вопросам судебного рассмотрения международных преступлений КМЕС в Украине Магда Коол. Она выразила уважение украинским коллегам, которые работают в условиях войны, и благодарность Верховному Суду и Офису Генерального прокурора за плодотворное сотрудничество, ведь достичь лучших результатов возможно только вместе.

Ректор Национальной школы судей Украины Николай Онищук в приветственном слове отметил, что вопросы правового статуса комбатантов и специфики рассмотрения военных преступлений являются чувствительными и требуют тщательного анализа в свете стандартов международного гуманитарного права. Поэтому эта тематика постоянно находится на повестке дня судейского обучения и профессионального обсуждения.

В рамках семинара почетный профессор международного права Женевского университета (Швейцария) и ассоциированный профессор Университета Квебека в Монреале (Канада) Марко Сассоли рассказал об особенностях иммунитета комбатантов по международному праву, а также сосредоточился на соотношении такого иммунитета с соучастием в преступлении агрессии.

Судья Большой Палаты Верховного Суда Николай Мазур обратил внимание на расхождения между положениями Римского статута МУС и УК Украины. В частности, он отметил, что ст. 8 Статута прямо указывает на специального субъекта - лицо, которое фактически осуществляет контроль за политическими или военными действиями государства. В национальном же законодательстве такого положения долгое время не было, что порождало сложности в квалификации действий комбатантов и привлечении к ответственности лиц, не имеющих реального влияния на ведение агрессивной войны.

Судья проанализировал практику применения ст. 437 УК Украины, указав, что в начале агрессии РФ (2014-2017 годы) ряд приговоров касался именно участников боевых действий низшего уровня. В ответ на эти вызовы Большая Палата Верховного Суда сформулировала четкую правовую позицию: субъектом преступления агрессии может быть только лицо, занимающее руководящую должность или имеющее существенное влияние на политические или военные процессы.

«Деяния, предусмотренные ст. 437 Кодекса, способны совершать лица, которые в силу служебных полномочий или фактического общественного положения способны осуществлять эффективный контроль за политическими или военными действиями и руководить ими и/или существенно влиять на политические, военные, экономические, финансовые, информационные и другие процессы собственного государства или за его пределами, или руководить конкретными направлениями политических и военных действий», - пояснил Николай Мазур.

Спикер также остановился на практике Нюрнбергского трибунала и современных международно-правовых подходах к квалификации военных преступлений.

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