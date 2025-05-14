Девять побегов за два года – на Львовщине суд наказал солдата за СЗЧ

На Львовщине военнослужащего судили за многократные побеги из части.

Фото из открытых источников

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Во Львовской области суд вынес приговор старшему солдату, который в течение 2024-2025 годов девять раз самовольно покидал место службы. Об этом говорится в решении Франковского районного суда Львова по делу № 465/3316/25.

Согласно материалам дела, один из эпизодов побега длился полгода, в других случаях мужчина отсутствовал по несколько дней или неделю, после чего возвращался и снова убегал.

На суде военный признал вину и объяснил свои действия необдуманностью. Суд квалифицировал его действия как самовольное оставление воинской части (СВЧ) и назначил наказание - 5 лет лишения свободы.

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