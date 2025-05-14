Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Парламент вирішив відправити на повторне друге читання законопроект 9363 щодо цифровізації виконавчого провадження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 14 травня не проголосувала за прийняття в цілому законопроекту 9363 «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження». Законопроект був внесений ще у червні 2023 року.

Врешті депутати вирішили відправити його не повторне друге читання.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» порівняла, які зміни будуть внесені до законів внаслідок його прийняття, з огляду на фінальну редакцію законопроекту до другого читання з урахуванням врахованих комітетом поправок.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.