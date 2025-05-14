ВРП повідомила, скільки суддів було відсторонено від здійснення правосуддя протягом січня – квітня

ВРП оприлюднила інформація щодо рішень стосовно тимчасового відсторонення, надання згоди на затримання та утримання суддів під вартою за чотири місяці 2025 року.

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Протягом січня - квітня 2025 року до Вищої ради правосуддя надійшло 6 клопотань Офісу Генерального прокурора, а саме:

4 клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;

2 клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Упродовж чотирьох місяців 2025 року до ВРП надійшло 4 подання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою, за результатами розгляду яких Радою прийнято:

3 рішення про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою;

1 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.

За результатами розгляду клопотань протягом вказаного періоду Вищої радою правосуддя ухвалено:

5 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора, з яких:

- 3 рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

- 2 рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

1 рішення про відмову у задоволення клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

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