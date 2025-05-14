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ВРП повідомила, скільки суддів було відсторонено від здійснення правосуддя протягом січня – квітня

11:36, 14 травня 2025
ВРП оприлюднила інформація щодо рішень стосовно тимчасового відсторонення, надання згоди на затримання та утримання суддів під вартою за чотири місяці 2025 року.
ВРП повідомила, скільки суддів було відсторонено від здійснення правосуддя протягом січня – квітня
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Протягом січня - квітня 2025 року до Вищої ради правосуддя надійшло 6 клопотань Офісу Генерального прокурора, а саме:

4 клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;

2 клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Упродовж чотирьох місяців 2025 року до ВРП надійшло 4 подання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою, за результатами розгляду яких Радою прийнято:

3 рішення про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою;

1 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.

За результатами розгляду клопотань протягом вказаного періоду Вищої радою правосуддя ухвалено:

5 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора, з яких:

- 3 рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

- 2 рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

1 рішення про відмову у задоволення клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

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суддя ВРП

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