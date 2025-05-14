ВРП повідомила, скільки суддів було відсторонено від здійснення правосуддя протягом січня – квітня

Протягом січня - квітня 2025 року до Вищої ради правосуддя надійшло 6 клопотань Офісу Генерального прокурора, а саме:
4 клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;
2 клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.
Упродовж чотирьох місяців 2025 року до ВРП надійшло 4 подання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою, за результатами розгляду яких Радою прийнято:
3 рішення про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою;
1 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.
За результатами розгляду клопотань протягом вказаного періоду Вищої радою правосуддя ухвалено:
5 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора, з яких:
- 3 рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;
- 2 рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;
1 рішення про відмову у задоволення клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.