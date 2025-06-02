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Строк відрядження суддів в інші суди не будуть обмежувати двома роками – підписаний закон

12:01, 2 червня 2025
Володимир Зеленський підписав закон про скасування обмеження строку відрядження для суддів.
Строк відрядження суддів в інші суди не будуть обмежувати двома роками – підписаний закон
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Президент Володимир Зеленський підписав закон 4433-IX, який тимчасово скасовує обмеження 2-ма роками строк відрядження суддів до інших судів. Йдеться про прийнятий парламентом в цілому законопроект 12331-2 «щодо уточнення процедур конкурсу на посаду судді та відрядження судді».

Отже, строк відрядження буде діяти:

  • для апеляційних судів — до завершення триваючого конкурсу
  • для місцевих — до завершення добору + 1 рік після.

Як писала «Судово-юридична газета», у підпункті 2 пункту 56 Прикінцевих та перехідних положень закону про судоустрій буде виключено норму про незастосування положень абзацу 2 ч. 2 статті 55 цього Закону щодо граничного строку відрядження судді у разі здійснення відрядження судді за рішенням голови Верховного Суду.

Відповідно перехідні положення буде доповнено пунктами 88-91, якими буде установлено, що 2-річне обмеження загального строку відрядження судді, передбачене абзацом 2 ч. 2 статті 55 цього Закону, не застосовується:

1) щодо відрядження судді апеляційного суду – до дня завершення ВККС конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року №94/зп-23;

2) щодо відрядження судді місцевого суду (крім випадків, передбачених п. 89 цього розділу) – протягом добору на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням ВККС від 11 грудня 2024 року № 366/зп-24, та одного року з дня його завершення.

Відрядження суддів місцевих та апеляційних судів, розпочаті та не завершені до дня набрання чинності новим законом, продовжуються з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом.

Продовження відрядження суддів місцевих та апеляційних судів здійснює Вища рада правосуддя за зверненням голови суду, до якого суддя відряджений, та за наявності згоди такого судді.

До дня початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду, а також протягом одного року з дня початку його роботи, 2-річне обмеження загального строку відрядження судді, передбачене абзацом 2 ч. 2 статті 55 Закону про судоустрій, не застосовується щодо суддів місцевих судів, відряджених до Київського окружного адміністративного суду до дня набрання чинності Законом «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо уточнення процедур конкурсу на посаду судді та відрядження судді». Продовження відрядження таких суддів Вища рада правосуддя здійснює за зверненням голови суду, до якого суддя відряджений, та за наявності згоди такого судді.

Також цим законом:

  • прибрали вимогу 75% на тестуванні з історії української державності (бал буде визначати ВККС)
  • скасували повторну співбесіду для конкурсу в апеляційні суди, ВАКС, Верховного Суду;
  • дали можливість повторно скласти кваліфікаційний іспит під час воєнного стану і + 1 рік після (у тому числі, ВАКС);
  • обмежили загальний доступ до інформації суддівських досьє, декларацій доброчесності та родинних зв'язків, якщо суддя або його родичі служать у ЗСУ чи перебувають у зоні бойових дій.

Автор: Наталя Мамченко

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