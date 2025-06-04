Депутаты поддержали законопроект об обязательной военной подготовке для студентов-медиков и фармацевтов

Верховная Рада одобрила за основу законопроект об обязательной военной подготовке для студентов высших учебных заведений по медицинским и фармацевтическим специальностям.

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 13276, согласно которому для студентов высших учебных заведений по медицинским и фармацевтическим специальностям собираются возобновить обязательную военную подготовку.

Соответствующие изменения будут внесены в статью 11 Закона «О воинской обязанности и военной службе» относительно военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. Инициаторами законопроекта выступила широкая группа народных депутатов во главе с председателем Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаилом Радуцким.

«Увеличение объемов подготовки офицеров запаса медицинской службы предусматривает одновременное сокращение объемов приема по специальностям, которыми перенасыщен рынок труда», – указано в пояснительной записке.

Как отмечают инициаторы, на данный момент существует острый дефицит кадров по военно-медицинским и военно-фармацевтическим специальностям для нужд Вооруженных Сил Украины. Это обусловливает необходимость увеличения количества студентов, проходящих обучение по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы, и расширения сети кафедр военной подготовки или кафедр медицины катастроф и военной медицины в вузах, находящихся в сфере управления Минздрава и Минобразования.

На сегодняшний день военная подготовка по программе офицеров запаса медицинской службы проводится исключительно на добровольной основе, преимущественно за счет средств, поступающих от физических лиц как плата за услуги в сфере высшего образования, связанные с военной подготовкой (по контракту). Такая ситуация существенно ограничивает количество подготовленных офицеров запаса медицинской службы, которые могут быть назначены на должности в особый период.

В связи с этим предлагается восстановить обязательную военную подготовку по полному курсу программы подготовки офицеров запаса медицинской службы (41 кредит ЕКТС) для студентов по медицинским и фармацевтическим специальностям. Это также станет основанием для восстановления или создания новых кафедр военной подготовки или кафедр медицины катастроф и военной медицины в вузах, находящихся в сфере управления Минздрава и Минобразования.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 11 Закона «О воинской обязанности и военной службе», в частности:

установление обязательности прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для граждан Украины, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, годных к военной службе по состоянию здоровья и прошедших профессионально-психологический отбор;

обязательство вузов всех форм собственности и подчинения, осуществляющих образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям, обеспечить прохождение военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для студентов этих специальностей;

предоставление Минздраву полномочий согласовывать перечень военно-учетных специальностей, по которым проводится военная подготовка по программе подготовки офицеров запаса, и объемы подготовки по таким специальностям в части медицинских и фармацевтических профилей.

Кабмин в течение 6 месяцев должен будет поручить Минобороны совместно с Минобразования и Минздравом обеспечить создание необходимого количества военных учебных подразделений с необходимым количеством должностей военной службы в вузах, осуществляющих подготовку студентов по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Автор: Наталя Мамченко

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