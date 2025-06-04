Новые глаза таможни – на границе с ЕС заработали мобильные сканеры

На пунктах пропуска установили современные сканеры – грузы проверяют без открытия.

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Украинские пункты пропуска получили новые мобильные сканирующие системы, которые позволяют таможенникам осматривать транспорт и грузы без их открытия. Это значительно ускоряет процесс контроля и повышает его эффективность. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Новейшие сканеры уже установлены на ключевых пунктах пропуска с ЕС: «Порубное - Сирет» и «Орловка - Исакча» на границе с Румынией, «Ужгород - Вишне Немецкое» со Словакией, а также «Краковец - Корчева» и «Ягодин - Дорогуск» с Польшей. Все системы прошли финальные испытания и введены в эксплуатацию.

Параллельно продолжается обучение персонала. Таможенников готовят к работе с новым оборудованием по международным стандартам - их учат интерпретировать изображения, выявлять риски и оперативно реагировать на угрозы.

«Особое внимание уделено подготовке тренеров - опытных специалистов, которые после прохождения расширенного курса сами смогут проводить обучение операторов. Это позволит обеспечить непрерывный процесс повышения квалификации персонала на местах и оперативное реагирование на изменения кадрового состава», - отмечают в таможне.

В таможне подчеркивают: внедрение сканеров - еще один шаг к повышению прозрачности и эффективности контроля, а также к борьбе с контрабандой на границах Украины.

Фото: Государственная таможенная служба Украины

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