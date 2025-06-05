Туристический сбор — кто его платит и какие ставки

Главное управление ГНС во Львовской области разъяснило, кто уплачивает туристический сбор и какие ставки.
Туристический сбор уплачивают налоговым агентам граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах проживания.
В свою очередь, налоговые агенты — это субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по временному размещению в местах проживания (ночевки): отелях, хостелах, домах отдыха и т. д. — перечисляют его в местный бюджет.
Перечень налоговых агентов, взимающих туристический сбор, размещается на сайтах местных советов.
Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки проживания:
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