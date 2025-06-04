В Киеве на мосту Патона мужчина через окно попытался сбежать из автобуса ТЦК – видео

Работники ТЦК затянули обратно в окно беглеца.

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В Киеве на мосту Патона произошел инцидент с участием работников территориального центра комплектования: очевидцы сообщают, что мужчина пытался сбежать из автобуса, однако его затянули обратно через окно.

По словам свидетелей, автобус стоял в пробке, когда один из пассажиров внезапно попытался выбраться через окно. Работники ТЦК затянули его обратно в салон. Отмечается, что мужчину могли везти на распределение в Житомир, однако официального подтверждения этого пока нет.

Видео публикуют столичные Телеграмм-каналы.

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