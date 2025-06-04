Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

В Киеве на мосту Патона мужчина через окно попытался сбежать из автобуса ТЦК – видео

10:54, 4 июня 2025
Работники ТЦК затянули обратно в окно беглеца.
В Киеве на мосту Патона мужчина через окно попытался сбежать из автобуса ТЦК – видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве на мосту Патона произошел инцидент с участием работников территориального центра комплектования: очевидцы сообщают, что мужчина пытался сбежать из автобуса, однако его затянули обратно через окно.

По словам свидетелей, автобус стоял в пробке, когда один из пассажиров внезапно попытался выбраться через окно. Работники ТЦК затянули его обратно в салон. Отмечается, что мужчину могли везти на распределение в Житомир, однако официального подтверждения этого пока нет.

Видео публикуют столичные Телеграмм-каналы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент одобрил изменения в Налоговый кодекс о распространении льготного налогообложения на операции, возникающие при приобретении и безвозмездной передаче лекарств

Предлагается распространить льготное налогообложение на операции, возникающие при приобретении и безвозмездной передаче от поставщика к пациенту лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, приобретенных по договорам управляемого доступа, закупленных по смешанному финансированию.

Верховная Рада приняла закон о выплате военнослужащим денежной компенсации за все неиспользованные дни отпусков

Неиспользованные за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков будут подлежать денежной компенсации, которая выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы.

Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по полезным ископаемым

Изменения в закон о Государственном бюджете на 2025 год для создания новой бюджетной программы пока не предусмотрены.

Владимир Зеленский подписал закон о реформе зарплат и премий госслужащих – что изменится

Минимальный размер должностного оклада в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, должен составлять не менее 7570 грн.

Заместитель председателя ГСА по цифровизации получил дисциплинарное дело – что известно

На должностное лицо Государственной судебной администрации пожаловался Хозяйственный суд Киева.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Балась
    Тетяна Балась
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олеся Чудак
    Олеся Чудак
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва