Samsung проведет чистку – неактивные аккаунты удалят 31 июля

Samsung удалит старые аккаунты, которые два года были неактивными.

Фото: Androidsis

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Компания Samsung объявила об обновлении политики в отношении учетных записей, которое вступит в силу 31 июля 2025 года. Согласно информации от Sammobile, основным изменением станет удаление аккаунтов, которые оставались неактивными в течение 24 месяцев.

Аккаунт будет считаться неактивным, если пользователь не входил в него или не использовал для авторизации в сервисах Samsung в течение двух лет. Такие учетные записи будут заблокированы, а все связанные с ними данные - безвозвратно удалены.

Чтобы предотвратить удаление, Samsung советует пользователям войти в учетную запись до указанной даты или воспользоваться любым сервисом компании, требующим авторизации. Компания также планирует отправлять электронные письма с напоминаниями владельцам неактивных аккаунтов.

Эти изменения направлены на повышение безопасности данных, ведь неактивные аккаунты могут представлять риск. Пользователям, которые давно не использовали свой Samsung-аккаунт, рекомендуют проверить его статус, чтобы сохранить доступ.

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