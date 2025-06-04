Апеляційний суд визначив додатковий строк для прийняття спадщини за заповітом у зв’язку з неналежним інформуванням

Наследнику назначены дополнительные три месяца для подачи заявления о принятии наследства по завещанию.

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Ровенский апелляционный суд установил истцу дополнительный срок для принятия наследства по завещанию, поскольку имеющиеся в деле доказательства не опровергли утверждения инициатора иска о том, что он, являясь наследником второй очереди, не знал о существовании завещания, составленного в его пользу наследодателем, и, соответственно, не мог обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства в установленный законом шестимесячный срок с момента открытия наследства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд апелляционной инстанции, пересматривая решение местного суда по апелляционной жалобе истца, которым ему было отказано в удовлетворении иска к городскому совету о назначении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства, пришел к выводу о его отмене. При вынесении решения суд первой инстанции неполно выяснил фактические обстоятельства дела и неправильно применил нормы материального права.

Суду известно, что при жизни наследодательница составила завещание, удостоверенное частным нотариусом, которым все свое имущество, где бы оно ни находилось и из чего бы оно ни состояло, она завещала внуку — истцу по делу.

Ссылаясь на незнание о существовании завещания, что помешало ему принять наследство после смерти бабушки, истец обратился в местный суд, который отказал ему в назначении дополнительного срока для принятия наследства, ссылаясь на то, что он не обосновал и не доказал наличие уважительных причин, которые объективно и непреодолимо препятствовали подаче заявления о принятии наследства после смерти завещательницы в установленный законом срок.

Ровенский апелляционный суд, изучив материалы дела и выслушав объяснения представителя истца, пришел к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы по следующим основаниям.

Согласно ч. 3 ст. 1272 Гражданского кодекса Украины, по иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить для него дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства.

Таким образом, если наследник пропустил шестимесячный срок подачи заявления о принятии наследства по уважительной причине, закон гарантирует ему право на обращение в суд с иском о назначении дополнительного срока для подачи такого заявления.

В зависимости от конкретных фактических обстоятельств каждого дела суд должен оценивать пропуск срока с учетом продолжительности такого пропуска и общих принципов гражданского законодательства, таких как разумность, добросовестность и справедливость.

Согласно правовому выводу, изложенному Верховным Судом Украины в постановлении от 6 сентября 2017 года по делу № 6-496цс17, при решении вопроса об уважительности причин пропуска срока для принятия наследства необходимо учитывать свободу завещания как фундаментальный принцип наследственного права.

Свобода завещания включает в себя личное осуществление завещателем права на завещание путем свободного волеизъявления, которое, будучи надлежащим образом выраженным, подлежит правовой охране и после смерти завещателя.

Так, в статье 63 Закона Украины «О нотариате» закреплена обязанность нотариуса (должностного лица органа местного самоуправления, уполномоченного на совершение нотариальных действий) уведомить об открытии наследства тех наследников, место жительства или работы которых ему известно.

Обязанность нотариуса уведомить наследников об открытии наследства, а также разъяснение им права на его принятие является одним из правовых механизмов обеспечения права на наследование, соблюдение которого должен проверить суд при рассмотрении вопроса о предоставлении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства по завещанию по уважительной причине пропуска такого срока.

Большая палата Верховного Суда в постановлении от 26 июня 2024 года по делу № 686/5757/23 отметила, что приведенными выше нормами предусмотрена обязанность нотариуса после открытия наследственного дела проверять наличие завещания, осуществлять действия по уведомлению наследников, место жительства или работы которых ему известно, а также право осуществить вызов наследников путем публичного объявления или сообщения в прессе.

Необходимость совершения нотариусом действий по уведомлению наследника об открытии наследства, осуществление вызова наследника по завещанию, в том числе путем публичного объявления или сообщения в прессе, согласуется с правовыми выводами Верховного Суда Украины, изложенными в постановлениях от 23 августа 2017 года по делу № 6-1320цс17, от 6 сентября 2017 года по делу № 6-49цс17, а также выводами Верховного Суда в составе Кассационного гражданского суда в постановлениях от 26 января 2022 года по делу № 390/195/21, от 6 марта 2023 года по делу № 559/2112/19-ц, от 22 ноября 2023 года по делу № 333/8115/21.

Факт уведомления нотариусом истца о наличии завещания, составленного в его пользу, апелляционный суд не установил.

Учитывая обстоятельства дела, а также практику национального судопроизводства при рассмотрении подобных споров, коллегия судей пришла к выводу об удовлетворении иска и определила истцу дополнительный срок продолжительностью три месяца для подачи нотариусу заявления о принятии наследства по завещанию после смерти бабушки.

Постановление Ровненского апелляционного суда от 29 мая 2025 года по делу № 572/4915/23 (производство № 22-ц/4815/654/25).

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