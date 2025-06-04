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В Киеве разоблачили мошенника, который обещал поставить дроны из-за границы на 28 млн гривен

13:00, 4 июня 2025
Часть денег подозреваемый перевел в доллары и перечислил на счет юридического лица — резидента Словакии, а часть вывел через счета предприятий с признаками «фиктивности».
В Киеве разоблачили мошенника, который обещал поставить дроны из-за границы на 28 млн гривен
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В Киеве сообщено о подозрении директору частного общества в мошенничестве в особо крупных размерах, в условиях военного положения, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, подозреваемый в 2024 году пообещал организовать поставку дронов из-за границы для одной из украинских компаний, которая в свою очередь получила заказ на БПЛА от государственной организации. Всего предпринимателю перечислили 28 млн гривен.

«Однако никаких дронов заказчики так и не получили. Часть денег подозреваемый перевел в доллары США и перечислил на счет юридического лица — резидента Республики Словакия, часть вывел через счета предприятий с признаками «фиктивности», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что устанавливаются другие лица, причастные к мошенническому завладению средствами.

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мошенник Киев

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