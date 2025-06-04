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9,5 лет тюрьмы за незаконный оборот PVP – Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор

12:06, 4 июня 2025
Апелляционный суд признал несостоятельными доводы обвиняемого, что психотропы в особо крупных размерах он приобрел для собственного употребления.
9,5 лет тюрьмы за незаконный оборот PVP – Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор
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Хмельницкий апелляционный суд по делу № 686/15409/22 оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу о незаконном обороте психотропов. Апелляционную жалобу защитника обвиняемого на приговор суд отклонил.

Как установил суд, в июне 2022 года 29-летний харьковчанин через мобильное приложение заказал особо опасное психотропное вещество PVP, оборот которого запрещен, в крупном размере (6,2760615 г). Хранил его с целью сбыта расфасованным в полимерные пакеты в земле на открытой местности в г. Хмельницком.

Правоохранители задержали мужчину 11 июня 2022 года после приобретения очередной партии психотропного вещества. Во время личного обыска в его сумке нашли 60 полиэтиленовых свертков PVP в особо крупном размере (30,08732 г).

Хмельницкий горрайонный суд признал его виновным в незаконном приобретении с целью сбыта и хранении с целью сбыта особо опасного психотропного вещества в крупном и особо крупном размерах (ч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины) и приговорил к окончательному наказанию - 9 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего имущества.

В апелляционной жалобе защитник просил переквалифицировать действия обвиняемого на часть 3 статьи 309 Уголовного кодекса Украины - приобретение и хранение психотропного вещества в крупных и особо крупных размерах без цели сбыта. По его убеждению, в материалах уголовного производства нет ни одного надлежащего и допустимого доказательства, что его подзащитный имел умысел на сбыт психотропов.

По словам обвиняемого, он действительно заказал PVP через мобильное приложение, однако исключительно для собственного употребления. Приобрел сразу много, потому что так дешевле.

По результатам апелляционного пересмотра дела доводы стороны защиты коллегия судей признала необоснованными. По ее мнению, вес, количество, размеры, способ упаковки, сделанные закладки, поведение обвиняемого свидетельствуют о том, что у него был прямой умысел на незаконное приобретение, хранение психотропных веществ именно с целью сбыта.

«При таких обстоятельствах, особо крупный размер особо опасного психотропного вещества PVP и расфасовка этого вещества в свертки, изъятой у обвиняемого, а также то, что он уже разложил часть полученного психотропного вещества по закладкам, что было установлено в ходе судебного разбирательства, корыстный мотив его деятельности, убеждают апелляционный суд о наличии у него умысла именно на сбыт психотропных веществ, которые он приобрел и хранил», - говорится в постановлении апелляционного суда.

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суд Хмельницкий

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