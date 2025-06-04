В ГНС объяснили, на каком языке должны быть составлены документы для налоговых проверок

Документы, составленные на иностранном языке, необходимые для бухгалтерского учета, должны иметь упорядоченный аутентичный перевод на украинский язык.

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Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками сообщает, на каком языке должны быть составлены документы для налоговых проверок.

Отмечается, что в соответствии с абзацем первым п. 44.1 НКУ для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, информации, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

Требования ст. 44 НКУ относительно учета доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, применяются также к нерезидентам, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Украины через постоянное представительство (независимо от наличия у нерезидента зарегистрированного (аккредитованного, легализованного) обособленного подразделения), и к иностранным юридическим лицам, определенным в пп. 133.1.5 НКУ.

Пунктом 20.1 НКУ определено, что контролирующие органы, определенные пп. 41.1.1 НКУ, в частности, имеют право:

- для осуществления функций, определенных законом, получать бесплатно от налогоплательщиков, в том числе благотворительных и других неприбыльных организаций, всех форм собственности в порядке, определенном законодательством, справки, копии документов, заверенные подписью плательщика или его должностным лицом и скрепленные печатью (при наличии), о финансово-хозяйственной деятельности, полученных доходах, расходах налогоплательщиков и другую информацию, связанную с исчислением и уплатой налогов, сборов, платежей, о соблюдении требований законодательства, осуществление контроля за которым возложено на контролирующие органы, а также финансовую и статистическую отчетность в порядке и на основаниях, определенных законом (пп. 20.1.2 НКУ);

- запрашивать и изучать во время проведения проверок первичные документы, используемые в бухгалтерском учете, регистры, финансовую, статистическую и другую отчетность, связанную с исчислением и уплатой налогов, сборов, платежей, выполнением требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы (пп. 20.1.6 НКУ).

Согласно ч. 1 ст. 9 Закона Украины от 16.07.1999 №996-IV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» основанием для бухгалтерского учета хозяйственных операций являются первичные документы.

Для контроля и упорядочивания обработки данных на основании первичных документов могут составляться сводные учетные документы.

Статьей 10 Конституции Украины определено, что государственным языком в Украине является украинский язык.

Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

Согласно ч. 4 ст. 1 Закона Украины от 25.04.2019 №2704-VIII «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» статус украинского языка как единственного государственного языка в Украине определяется исключительно Конституцией Украины.

Закон №2704 регулирует функционирование и применение украинского языка как государственного в сферах общественной жизни, определенных Законом №2704, на всей территории Украины (ч. 1 ст. 2 Закона №2704).

Частью 5 ст. 13 Закона №2704 определено, что языком локальных актов, регулирующих деятельность предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, является государственный язык.

Согласно п. 1.4 главы 1 Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденного приказом Минфина от 24.05.1995 №88, все первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская и другая отчетность должны составляться на украинском языке.

Документы, являющиеся основанием для записей в бухгалтерском учете и составленные на иностранном языке, должны иметь упорядоченный аутентичный перевод на украинский язык.Учитывая вышеизложенное, первичные документы по учету доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения (налоговых обязательств), регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, которые обязаны предоставляться субъектом хозяйствования при проведении проверок должностным лицам контролирующего органа, должны составляться на украинском языке. В случае если указанные документы составлены на иностранном языке, то такие документы должны иметь упорядоченный аутентичный перевод на украинский язык.

Согласно п. 1 Положения о Министерстве финансов, утвержденного постановлением КМУ от 20.08.2014 №375, Министерство финансов является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию, в частности, государственной политики в сфере бухгалтерского учета.

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