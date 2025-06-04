В Чехии 88-летняя женщина «ожила» перед погребением – полиция расследует ошибку врача

88-летнюю чешку ошибочно признали мертвой.

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В чешском городе Плзень 88-летнюю женщину ошибочно признали мертвой, однако во время подготовки к захоронению выяснилось, что она жива. Инцидент вызвал резонанс в стране - полиция уже расследует действия врача, который объявил о смерти пациентки. Об этом сообщает издание Blesk.

История началась, когда муж пенсионерки не смог ее разбудить и вызвал «скорую». Прибывший медик осмотрел женщину и констатировал смерть. Тело передали в похоронное бюро, где и произошло неожиданное: сотрудники заметили, что «умершая» дышит. По разным данным, женщина или открыла глаза в гробу, или признаки жизни обнаружили во время стандартной проверки.

Работники ритуальной службы сразу обратились за помощью, и пенсионерку срочно доставили в больницу. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

Полиция проверяет обстоятельства ошибочного установления смерти. «Сначала мы получили сообщение о смерти женщины, но впоследствии выяснилось, что она жива. Расследование продолжается, правовая квалификация еще не определена», - отметила пресс-секретарь полиции Михаэла Райндлова.

Медицинская служба, работник которой допустил роковую ошибку, уже извинилась и пообещала провести служебную проверку. Детали пока не разглашают.

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