В Южном 12-летняя девочка погибла после падения с крыши многоэтажки

Полиция расследует обстоятельства трагедии и предварительно квалифицирует произошедшее как самоубийство.

Фото: Национальная полиция Украины

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В городе Южное в Одесской области произошла трагедия — погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщает региональная полиция.

О случившемся, которое произошло 3 июня, правоохранителям сообщили очевидцы.

По предварительным данным, ребёнок погиб в результате падения с крыши многоэтажного дома.

На место прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая задокументировала происшествие и направила тело погибшей на судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящее время сведения внесены полицией в Единый реестр досудебных расследований по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Полиция начала расследование и устанавливает все обстоятельства трагедии.

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