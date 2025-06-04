ВСП опубликовал Ежегодный доклад о состоянии обеспечения независимости судей в Украине за 2024 год

В докладе обозначены вопросы деятельности органов и учреждений системы правосудия в условиях войны и другие темы.

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Высший совет правосудия обнародовал Ежегодный доклад о состоянии обеспечения независимости судей в Украине за 2024 год.

В докладе рассмотрены вопросы деятельности органов и учреждений судебной системы в условиях военного времени; выполнение обязательств на пути к вступлению в Европейский Союз; реализация полномочий Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия по отдельным кадровым вопросам, отбору судей на основе единых стандартов оценки добропорядочности и профессиональной этики; обеспечение гарантий неприкосновенности судей; реализация дисциплинарной функции; организация финансового и материально-технического обеспечения судов и другие аспекты.

Кроме того, проанализированы основные достижения за 2024 год и обозначены проблемные вопросы, над решением которых необходимо работать.

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