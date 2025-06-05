Закупили дизель с убытками в 340 тысяч гривен – будут судить бывшего директора по производству Киевпасстранса

Директор по производству коммунального предприятия подписал ряд дополнительных соглашений с поставщиком, которыми предполагалось увеличение цены на топливо.

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Перед судом предстанет бывший директор по производству КП «Киевпастранс», который обвиняется в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, что повлекло тяжкие последствия. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что в 2022 году коммунальное предприятие и частное общество по результатам проведения публичной закупки заключили договор на поставку дизельного топлива.

Впоследствии директор по производству коммунального предприятия «Киевпастранс» вопреки Закону Украины «О публичных закупках» подписал ряд дополнительных соглашений с поставщиком, которыми предусматривалось увеличение цены на топливо. При этом рыночные цены на топливо были ниже, чем предложенные поставщиком.

Таким образом за бюджетные средства было закуплено дизельное топливо по завышенным ценам. Проведённая в ходе следствия судебно-экономическая экспертиза установила убытки городского бюджета на сумму 340 тыс. гривен.

По результатам досудебного расследования прокурором также подан гражданский иск о возмещении причинённых убытков.

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