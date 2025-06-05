Закупили дизель зі збитками у 340 тисяч гривень – судитимуть колишнього посадовця Київпастрансу

Директор з виробництва комунального підприємства підписав низку додаткових угод із постачальником, якими передбачалось збільшення ціни на пальне.

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Перед судом постане колишній директор з виробництва КП «Київпастранс», який обвинувачується у зловживанні своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що у 2022 році комунальне підприємство та приватне товариство за результатами проведення публічної закупівлі уклали договір на постачання дизельного палива.

Надалі директор з виробництва комунального підприємства «Київпастранс», всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», підписав низку додаткових угод із постачальником, якими передбачалось збільшення ціни на пальне. Водночас ціни на ринку пального були нижчими, ніж запропоновані постачальником.

Таким чином за бюджетні гроші закупили дизель за завищеними цінами. Проведеною під час слідства судово-економічною експертизою встановлено збитки бюджету столиці на суму 340 тис. гривень.

За результатами досудового розслідування прокурором також заявлено цивільний позов про відшкодування завданих збитків.

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