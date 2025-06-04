Кельн эвакуировал 20 тысяч человек – в городе нашли авиабомбы Второй мировой

Кельн остановился из-за обезвреживания трех бомб Второй мировой войны.

Фото: BBC

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В немецком городе Кельн произошла масштабная эвакуация около 20500 человек в связи с обнаружением трех неразорвавшихся авиабомб времен Второй мировой войны. Как сообщает BBC, взрывоопасные предметы нашли на территории бывшего судостроительного завода в районе Дойц.

Городские власти заблокировали зону в радиусе одного километра, назвав это «крупнейшей операцией со времен завершения Второй мировой войны». Под эвакуацию попали жилые дома, школы, магазины, больницы, правительственные учреждения, а также главный железнодорожный вокзал города.

Особого внимания требовала эвакуация тяжелобольных пациентов - реанимационные больные из больницы Эдуардус были доставлены в безопасные места машинами скорой помощи.

Местные власти предупредили жителей: в случае отказа покинуть дом во время эвакуации возможен принудительный вывод полицией и штрафные санкции.

Операция по разминированию предусматривает обезвреживание как минимум двух сверхтяжелых авиабомб весом до 10000 и 20000 килограммов. Это временно остановило работу Филармонии, многочисленных музеев, 58 гостиниц и девяти учебных заведений.

Специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов уже работают на месте. Операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены все угрозы.

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