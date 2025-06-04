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В Черкасской области отправили за решетку мужчину, который получил повестку, но не явился в пункт сбора

17:12, 4 июня 2025
В Черкасской области осужден мужчина, уклонившийся от призыва на военную службу во время мобилизации.
В Черкасской области отправили за решетку мужчину, который получил повестку, но не явился в пункт сбора
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В Черкасской области осудили 40-летнего жителя Чигиринской ОТГ за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в конце сентября 2024 года обвиняемый, будучи годным к военной службе по состоянию здоровья, не имея оснований для освобождения или отсрочки от призыва, после получения повестки в Четвертом отделе Черкасского РТЦК и СП, не явился в назначенное время в пункт сбора и не сообщил о причинах своей неявки.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На данный момент приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье разоблачили врача, который помогал мужчинам уклоняться от мобилизации.

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суд Черкассы ТЦК мобилизация

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