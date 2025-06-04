Принять закон о множественном гражданстве могут в июне – министр национальной идентичности Алексей Чернышов

Предлагается концептуально изменить действующую редакцию Закона «О гражданстве Украины» и предусмотреть возможность существования у граждан Украины двойного или множественного гражданства.

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Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект 11469 о множественном гражданстве 18 июня. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр национальной идентичности Алексей Чернышов во время встречи с украинскими беженцами в Бельгии.

«90% стран, где сегодня находятся украинцы, имеют закон о двойном, множественном гражданстве. Это нормально, этого не надо бояться – это надо урегулировать. Перечень стран, гражданам которых будет предоставлена такая возможность, будет ограничен. Прежде всего речь идет о странах Европейского Союза, странах G7, странах НАТО», – цитируют медиа Алексея Чернышова.

Он указал, что есть люди, которые уже получили гражданство европейских стран. «Многие из них до сих пор не отказались от украинского паспорта. Мы хотим, чтобы те, кто хочет сохранить украинское гражданство, могли это сделать официально.

Вторая категория украинцев – это те, кто в этом и следующем году вступает в гражданство других европейских стран. Таких немало. Они также по желанию могут официально и легитимно сохранить украинский паспорт», – добавил Чернышов.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять в целом как закон законопроект 11469 о множественном гражданстве.

Предлагается концептуально изменить действующую редакцию Закона «О гражданстве Украины» и предусмотреть возможность существования у граждан Украины двойного или множественного гражданства.

Так, будет установлена необходимость определения правового режима одновременной принадлежности гражданина Украины к гражданству (подданству) двух или более государств. Действующий закон дополнят новой статьей 5-1, по которой будут признаваться случаи множественного гражданства (подданства).

Кроме того, этим законопроектом предлагается дополнить закон новой статьей 10-1 «Особенности приобретения гражданства Украины и восстановления в гражданстве Украины для некоторых категорий иностранцев». В частности, предусматривается предоставление гражданства Украины иностранцам в упрощенном порядке – но согласно перечню государств, который будет определять Кабмин.

Следует отметить, что законопроект 11469 Президент внес в Раду в августе 2024 года. А до этого, как писала «Судебно-юридическая газета», в январе 2024 года, Владимир Зеленский регистрировал другой законопроект 10425 – также о множественном гражданстве. Первый проект 10425, как и нынешний, предусматривал введение упрощенного порядка приобретения гражданства Украины для отдельных категорий иностранцев.

Предыдущий проект 10425 четко перечислял страны, гражданам которых упростят доступ к украинскому паспорту. В частности, в п. 7 ст. 1 законопроекта было установлено, что это такие страны, как Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония. Их граждане в случае принятия законопроекта получали бы право подать декларацию о признании себя гражданином Украины и лишались бы обязанности вернуть паспорт иностранного государства в уполномоченные органы этого государства.

Автор: Наталя Мамченко

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