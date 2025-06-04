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ВАКС освободил от ответственности экс-нардепа Николая Мартыненко за легализацию имущества из-за сроков давности

18:45, 4 июня 2025
Антикорсуд уволил бывшего нардепа от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 209 УК Украины, поскольку срок давности по этой статье истек в декабре 2024 года.
ВАКС освободил от ответственности экс-нардепа Николая Мартыненко за легализацию имущества из-за сроков давности
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Высший антикоррупционный суд освободил от ответственности бывшего народного депутата Николая Мартыненко по обвинению в легализации имущества из-за истечения срока давности. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Так, ВАКС 28 мая удовлетворил ходатайство стороны защиты и освободил экс-нардепа от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 209 УК Украины, закрыв производство в этой части, поскольку срок давности по данной статье истёк в декабре 2024 года.

По версии следствия, в период с июля по декабрь 2014 года Мартыненко получил взятку в размере более 311 тыс. евро от руководства чешской компании SKODA JS a.s. за продвижение её интересов в Украине.

Экс-депутата продолжат судить по ч. 4 ст. 368 УК Украины, срок давности по которой истекает лишь в 2029 году.

Прокурор согласился с доводами защиты и счёл, что ходатайство подлежит удовлетворению.

«Досудебное расследование началось в 2018 году. Ещё на этапе открытия материалов детектив указал, что сторона защиты сознательно злоупотребляет предоставленным ст. 290 УПК Украины правом на доступ к материалам уголовного производства и затягивает ознакомление с ними. Однако суд изначально отказал в установлении срока для открытия материалов, установив его лишь в январе 2023 года, хотя материалы были открыты с ноября 2022 года.

Дело по существу назначено к рассмотрению в феврале 2023 года и сейчас находится на стадии допроса свидетелей. Кроме того, защита ранее подавала ходатайство о закрытии производства в связи с истечением сроков досудебного расследования, но суд отказал», — сообщают в Transparency International.

Как известно, Николай Мартыненко также обвиняется в завладении средствами государственных предприятий «ВостГОК» и «Энергоатом». По первому эпизоду дела срок давности в 15 лет должен истечь в 2027 году.

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