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Делегации Украины и РФ прибыли во дворец Чираган в Стамбуле для проведения переговоров, видео

13:00, 2 июня 2025
Встреча делегаций, как ожидается, состоится в 13.00.
Делегации Украины и РФ прибыли во дворец Чираган в Стамбуле для проведения переговоров, видео
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Как писала «Судебно-юридическая газета», 2 июня в Стамбуле пройдёт следующий раунд переговоров Украины и России. Встреча делегаций состоится в 13:00 во дворце Чыраган.

Делегации Украины и РФ уже прибыли во дворец Чираган в Стамбуле. Видео распространяется в сети.

Также российская сторона вроде бы планирует сделать заявление для прессы после переговорного раунда с Украиной, сообщают росСМИ.

В сети сообщают, что накануне переговоров Украины и РФ поступило сообщение о заминировании дворца Чираган, где они должны состояться. Его уже обследовали кинологи с собаками.

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рф Украина война переговоры

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