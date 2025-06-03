Белый дом показал новый официальный портрет Дональда Трампа – видео

В США представили новый официальный портрет президента Дональда Трампа в Белом доме.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Белый дом опубликовал кадры с новым официальным портретом президента Дональда Трампа.

Снимок сделан на темном фоне. На нем Трамп запечатлен с серьезным выражением лица.

На предыдущем портрете, который был сделан в прошлый его президентский срок, Трамп улыбается.

Трамп стал первым президентом Соединенных Штатов, чей официальный портрет является фотографией, а не картиной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.