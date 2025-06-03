Можно ли платить добровольные пенсионные взносы после увольнения — разъяснение ПФУ

Стало известно, может ли лицо платить добровольные взносы в период между увольнением и трудоустройством.

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В Пенсионном фонде рассказали, предусмотрена ли возможность уплаты добровольных взносов в период между увольнением и трудоустройством.

Указывается, что лицо может уплачивать добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение того периода времени, который определит самостоятельно: будь то во время официальной работы, в период между увольнением и последующим трудоустройством, либо повторным трудоустройством и до назначения пенсии.

Ранее мы писали, можно ли оплатить пенсионный взнос онлайн из-за границы.

Также известно, может ли работник платить добровольный пенсионный взнос за период вынужденного простоя предприятия, чтобы не прерывался стаж.

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