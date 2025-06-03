Можно ли платить добровольные пенсионные взносы после увольнения — разъяснение ПФУ

В Пенсионном фонде рассказали, предусмотрена ли возможность уплаты добровольных взносов в период между увольнением и трудоустройством.
Указывается, что лицо может уплачивать добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение того периода времени, который определит самостоятельно: будь то во время официальной работы, в период между увольнением и последующим трудоустройством, либо повторным трудоустройством и до назначения пенсии.
Ранее мы писали, можно ли оплатить пенсионный взнос онлайн из-за границы.
Также известно, может ли работник платить добровольный пенсионный взнос за период вынужденного простоя предприятия, чтобы не прерывался стаж.
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