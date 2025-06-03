Чи можна сплачувати добровільні пенсійні внески після звільнення — роз’яснення ПФУ

Стало відомо, чи може особа сплачувати добровільні внески у період між звільненням та працевлаштуванням.

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У Пенсійному фонді розповіли, чи передбачена можливість сплати добровільних внесків у період між звільненням і працевлаштуванням.

Вказується, що особа може сплачувати добровільні внески в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування протягом того періоду часу, який визначить самостійно: чи то під час офіційної роботи, чи то в період між звільненням та наступним працевлаштуванням, чи повторним працевлаштуванням і до призначення пенсії.

Раніше ми писали, чи можна сплатити пенсійний внесок онлайн з-за кордону.

Також відомо, чи може працівник сплачувати добровільний пенсійний внесок за період вимушеного простою підприємства, щоб не переривався стаж.

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