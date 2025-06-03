«Союзник Трампа побеждает в Польше», – президент США поздравил своего нового коллегу Навроцкого

Президент США Дональд Трамп поздравил новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого с победой.
«“Союзник Трампа побеждает в Польше, шокируя всю Европу”. NewsMax.
Поздравляем, Польша, вы выбрали победителя», — написал президент США в соцсети Truth Social.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Кароля Навроцкого с победой на выборах президента Республики Польша.
«Поздравляю Кароля Навроцкого с победой на выборах президента. Польша, которая сохраняет силу национального духа и веру в справедливость, была и остается опорой региональной и общеевропейской безопасности и сильным голосом, защищающим свободу и достоинство для каждой нации», — написал Владимир Зеленский.
Он отметил, что, укрепляя друг друга на континенте, «даем больше сил Европе в глобальной конкуренции и приближаем достижение реального и длительного мира».
Владимир Зеленский выразил надежду на неизменно плодотворное сотрудничество с Польшей и лично с Каролем Навроцким.
Отметим, что победителем второго тура президентских выборов в Польше стал кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.
Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала результаты подсчета 100% избирательных участков.
Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей и одержал победу во втором туре выборов президента Польши.
Его оппонент — кандидат от «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов.
Разница между кандидатами составила менее одного процента — около 370 тысяч голосов.
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