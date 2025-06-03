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Суд поддержал военного, который требовал пройти ВВК: на блокпосту водитель наехал ему на ногу

10:36, 3 июня 2025
Военный просил водителя пройти ВВК, но последний забрал документы и начал движение на автомобиле, наехав на ногу военному.
Суд поддержал военного, который требовал пройти ВВК: на блокпосту водитель наехал ему на ногу
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Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел дело о мелком хулиганстве на блокпосту, которое произошло 16 августа 2024 года в Каменец-Подольском районе, по апелляционной жалобе потерпевшего водителя. Согласно материалам дела, военнослужащий во время инцидента на блокпосту оскорбительно высказывался в адрес водителя и повредил лобовое стекло его автомобиля.

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области ранее закрыл административное производство в связи с истечением сроков наложения административного взыскания. Поскольку суд закрыл дело, не установив вину военнослужащего, потерпевший водитель не согласился с таким решением. В апелляционной жалобе он просил его отменить, вынести новое постановление и признать правонарушителя виновным в совершении мелкого хулиганства.

В суде водитель пояснил, что его остановили на блокпосту, а после проверки документов один из военных заявил, что дальше он не поедет. Тогда водитель забрал документы и начал движение. Военнослужащий перегородил проезд и ударил по лобовому стеклу, разбив его.

Сам военный объяснил, что водитель начал движение и наехал ему на ногу. От боли он оперся на автомобиль и выругался. После инцидента его доставили в травмпункт.

Эти объяснения подтверждает видеозапись: военнослужащий просит водителя пройти ВВК, но тот начинает движение и травмирует ему ногу.

Апелляционный суд отметил, что действия военного были реакцией на поведение водителя, не носили общественно опасного характера и не нарушали общественный порядок.

Кроме того, суд подчеркнул, что блокпост не является общественным местом в понимании статьи 173 КУоАП, которая предусматривает ответственность за мелкое хулиганство.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии в действиях военнослужащего состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

В результате суд частично удовлетворил апелляционную жалобу: отменил постановление местного суда и вынес новое, закрыв производство за отсутствием события и состава административного правонарушения в действиях военного.

В то же время апелляционный суд обратил внимание на то, что правоохранительные органы не дали правовую оценку действиям водителя, который наехал на ногу военнослужащему и причинил ему телесные повреждения.

С полным текстом постановления по делу № 676/1971/25 можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

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