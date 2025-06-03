Зеленский направляется в Соединенные Штаты, его самолет летит в США — данные мониторинга

Официальной информации о целях визита и возможной встрече с Дональдом Трампом пока не поступало.

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По информации сайтов AirNav и FlightAware, президентский самолет вылетел из аэропорта Шеннон в Ирландии и направляется в США.

Вечером 2 июня, согласно данным этих ресурсов, самолет совершил перелет из аэропорта Ясьонка в Жешуве в Шеннон, где остановился на несколько часов.

В то же время официальной информации о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом пока не было.

В СМИ пишут, что в США летит руководитель ОП Андрей Ермак.

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