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Рустем Умеров сделал заявление по итогам переговоров Украины и РФ — основные договоренности

09:06, 3 июня 2025
Министр обороны Рустем Умеров сообщил о результатах встречи с российской делегацией в Стамбуле.
Рустем Умеров сделал заявление по итогам переговоров Украины и РФ — основные договоренности
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Министр обороны Украины и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров доложил Президенту Владимиру Зеленскому о результатах переговоров с российской стороной, которые состоялись 3 июня в Стамбуле. По его словам, украинская делегация действовала четко и последовательно, передав согласованные с Президентом позиции, среди которых ключевая — безусловное прекращение огня минимум на 30 дней.

Однако, как отмечается, российская сторона отвергла саму идею прекращения боевых действий. Украина заранее передала все необходимые документы, тогда как российское предложение — в виде так называемого «меморандума» — появилось только во время встречи.

В связи с цим украинская сторона призывает мировое сообщество усилить давление на РФ ради достижения настоящего мира, а не имитации дипломатии. В частности, подчеркивается, что Россия пытается создать «картинку переговоров» для США, не предпринимая никаких реальных шагов.

Единый реальный результат переговоров — договоренности об обменах:

  • всех тяжелораненых и тяжело больных военных — по принципу «всех на всех»;
  • всех солдат в возрасте 18–25 лет — «всех на всех»;
  • возвращение тел погибших — 6000 на 6000.

Кроме того, украинская сторона передала полностью верифицированный список похищенных украинских детей. Их возвращение станет гуманитарным актом, если Россия действительно стремится к миру.

Также Украина предложила провести встречу на уровне лидеров до конца июня, ведь «решения могут принимать только те, кто действительно принимает решения». Если же и это окажется попыткой затянуть время, Киев призывает к ужесточению международных санкций.

«Украина остается на позициях силы, принципиальности и здравого смысла. Мы хотим мира. Но не любой ценой. И не на условиях агрессора», — подчеркивается в заявлении.

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Украина Турция война Минобороны Рустем Умеров переговоры

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