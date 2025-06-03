Рустем Умєров зробив заяву за підсумками перемовин України та РФ – головні домовленості

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про результати зустрічі з російською делегацією в Стамбулі.

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Міністр оборони України та голова української переговорної групи Рустем Умєров доповів Президенту Володимиру Зеленському про результати переговорів з російською стороною, які 3 червня відбулися у Стамбулі. За його словами, українська делегація діяла чітко й послідовно, передавши узгоджені з Президентом позиції, серед яких ключова — безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Однак, як зазначається, російська сторона відкинула саму ідею припинення бойових дій. Україна заздалегідь передала всі необхідні документи, тоді як російська пропозиція — у вигляді так званого «меморандуму» — з’явилася лише під час зустрічі.

Відтак, українська сторона закликає світ посилити тиск на РФ задля реального миру, а не імітації дипломатії. Зокрема, наголошується, що Росія намагається створити «картинку переговорів» для США, не вдаючись до жодних практичних кроків.

Єдиний реальний результат переговорів — домовленості про обміни:

усіх тяжкопоранених і тяжкохворих військових — за принципом «всіх на всіх»;

усіх солдатів віком 18–25 років — «всіх на всіх»;

повернення тіл загиблих — 6000 на 6000.

Окрім того, українська сторона передала повністю верифікований список викрадених українських дітей. Їхнє повернення стане гуманітарним актом, якщо Росія дійсно прагне миру.

Також Україна запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня, адже «рішення можуть ухвалювати лише ті, хто дійсно ухвалює рішення». Якщо ж і це — спроба затягнути час, Київ закликає до посилення міжнародних санкцій.

«Україна залишається на позиціях сили, принциповості й здорового глузду. Ми хочемо миру. Але не будь-якою ціною. І не на умовах агресора», — наголошується в заяві.

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