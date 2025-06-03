Практика судів
  1. В Україні

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росією літаків після операції СБУ «Павутина»

08:30, 3 червня 2025
Генштаб оновив дані про втрати РФ після операції «Павутина»: знищено 12 літаків.
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росією літаків після операції СБУ «Павутина»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Упродовж минулої доби, 2 червня, Росія втратила ще 1 110 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки. Про це звітує Генеральний штаб Збройних Сил України.

Крім того, Генштаб оновив дані щодо знищених російських літаків — їхня кількість зросла на 12 і досягла 384. Це оновлення даних ймовірно пов’язане із спецоперацією «Павутина», в межах якої Україна уразила 41 літак бомбардувальної авіації РФ.

Нагадаємо, що Служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація. Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк підтвердив, що внаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

«Знищення ворожих бомбардувальників – це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки», – зазначили у СБУ.

Очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію «Павутина» понад півтора року, – Василь Малюк.

У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах РФ – «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

«Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ», – розповів Василь Малюк.

Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.

Окрім того, за словами Василя Малюка, спецоперація «Павутина» відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Так, спочатку СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

армія війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У школах заборонять викладати особам, які вчиняли булінг чи домашнє насильство

Особи, які мали штрафи за домашнє насильство чи цькування не зможуть працювати у закладах середньої освіти.

Верховна Рада розгляне закон про множинне громадянство і спрощене набуття громадянства України іноземцями з певних країн

Комітет рекомендував прийняти в цілому закон про можливість існування у громадян України множинного громадянства і про спрощений порядок набуття громадянства України для іноземців з певних країн.

Відповідальність судді за ухвалене ним судове рішення

ВРП варто змінити підходи до розгляду дисциплінарних скарг на суддів за ухвалені ними рішення, по-перше, уніфікувавши свою дисциплінарну практику, по-друге, переставши «бачити» мало не у кожній дисциплінарній скарзі лише «незгоду із судовим рішенням» – д. ю. н., професор Микола Мельник

Верховна Рада повторно розгляне законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Комітет ще раз розглянув законопроект про цифровізацію виконавчого провадження і рекомендував прийняти його в цілому.

До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео