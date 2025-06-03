Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росією літаків після операції СБУ «Павутина»

Генштаб оновив дані про втрати РФ після операції «Павутина»: знищено 12 літаків.

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Упродовж минулої доби, 2 червня, Росія втратила ще 1 110 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки. Про це звітує Генеральний штаб Збройних Сил України.

Крім того, Генштаб оновив дані щодо знищених російських літаків — їхня кількість зросла на 12 і досягла 384. Це оновлення даних ймовірно пов’язане із спецоперацією «Павутина», в межах якої Україна уразила 41 літак бомбардувальної авіації РФ.

Нагадаємо, що Служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація. Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк підтвердив, що внаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

«Знищення ворожих бомбардувальників – це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки», – зазначили у СБУ.

Очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію «Павутина» понад півтора року, – Василь Малюк.

У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах РФ – «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

«Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ», – розповів Василь Малюк.

Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.

Окрім того, за словами Василя Малюка, спецоперація «Павутина» відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Так, спочатку СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.

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