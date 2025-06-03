У Лондоні затримали четвертого чоловіка у справі підпалів, пов’язаних із прем’єром Стармером

Четвертого чоловіка заарештували в рамках розслідування серії пожеж на півночі Лондона.

Джерело фото: Alamy

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Лондоні затримали ще одного чоловіка у рамках справи про серію підпалів, пов’язаних із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Як повідомляє поліція, це вже четвертий затриманий у цій справі.

48-річного чоловіка затримали в понеділок в аеропорту Станстед під час перевірки за законом про тероризм 2000 року. Згодом його заарештували за підозрою у змові з метою підпалу, що створює загрозу життю.

Розслідування стосується трьох випадків: підпалу авто в Кентіш-Тауні, пожежі біля входу до будинку, і займання в ще одногому помешканні.

Ім’я затриманого наразі не розголошується. Він перебуває під вартою в одному з поліцейських відділків Лондона.

Раніше у цій справі обвинувачення висунули трьом особам: українцям Петру Починку (34 роки) та Роману Лавриновичу (21 рік), а також Станіславу Карпюку (26 років) — громадянину Румунії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.