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До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

07:35, 3 червня 2025
Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.
До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя
Джерело фото - Закарпатський апеляційний суд
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У Вищій раді правосуддя повідомили, коли в Україні будуть повність заповнені вакантні посади в апаратах судів.

Як розповіла заступник голови Ради правосуддя Оксана Кваша під час роботи «Першого всеукраїнського форуму працівників судів», це може статися до 2028 року, але за умови, якщо інші гілки влади все ж таки звернуть увагу на фінансові проблеми судової влади і погодяться з пропозиціями ВРП.

Оксана Кваша зазначила, що у Раді правосуддя вважають цілком реальним за умови належного фінансування, вирішити протягом найближчих років більшість кадрових проблем судової влади, зокрема, щодо приведення чисельності працівників апаратів судів до нормативної чисельності з відповідним фінансуванням забезпеченням.

Втім, нагадаємо, що 29 травня у Вищій раді правосуддя повідомили, що більшість позицій та пропозицій ВРП ігноруються іншими гілками влади, а хронічні проблеми судової влади не вирішуються роками. 

Автор В’ячеслав Хрипун

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суд суддя ВРП

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