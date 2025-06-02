Трамп відкритий до зустрічі із Зеленським і Путіним, — речниця Білого дому Левітт

Каролін Лівітт заявила, що Дональд Трамп хоче, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів.

Фото: Fox News

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його головною метою є особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та Путіна. Також він запропонував запросити на зустріч президента США Дональда Трампа.

Речниця Білого дому Каролін Левітт під час спілкування з журналістами заявила, що Трамп відкритий до зустрічі із українським лідером Володимиром Зеленським та Путіним, проте хоче, щоб обидва лідери сіли за стіл переговорів.

«Президент сказав, що він відкритий для цього, якщо справа дійде до цього, але він хоче, щоб обидва лідери та обидві сторони сіли за стіл переговорів», — заявила Каролін Лівітт, відповідаючи на запитання про пропозицію президента Туреччини.

Нагадаємо, що 2 червня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони.



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