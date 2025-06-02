Через російські атаки в Україні є дефіцит газу на достатньо велику суму, — Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що домовився з Германом Галущенком шукати можливості, «як закрити дефіцит, який може бути», якщо країна не зможе повністю забезпечити газом населення.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в країні може бути дефіцит газу через масовані атаки Росії по газосховищах та інфраструктурі видобутку. За його словами, наразі тривають переговори з Норвегією щодо постачання блакитного палива.

«У нас є дефіцит. Не хочу зараз говорити, на яку суму. На велику суму. Ми переживаємо. Це через те, що були масовані атаки по газосховищах і також по видобутку, по інфраструктурі видобутку газу. Це було з осені минулого року, ми втратили якісь можливості, вони відновлюються», - сказав під час спілкування з журналістами.

За словами Президента, він домовився з міністром енергетики Германом Галущенком шукати можливості, «як закрити дефіцит, який може бути, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення».

«Є відповідний об'єм. Половину ми знайшли, а половину нам не вистачало. На млрд євро, ми говоримо про такий об'єм, про який я говорю з норвезьким прем'єр-міністром», - додав Зеленський.

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