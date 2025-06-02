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Из-за российских атак в Украине есть дефицит газа на достаточно большую сумму, — Зеленский

21:18, 2 июня 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что договорился с Германом Галущенко искать возможности, «как закрыть дефицит, который может возникнуть», если страна не сможет полностью обеспечить газом население.
Из-за российских атак в Украине есть дефицит газа на достаточно большую сумму, — Зеленский
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране может возникнуть дефицит газа из-за массированных атак России на газохранилища и инфраструктуру добычи. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Норвегией о поставках голубого топлива.

«У нас есть дефицит. Не хочу сейчас говорить, на какую сумму. На большую сумму. Мы переживаем. Это из-за того, что были массированные атаки по газохранилищам, а также по добыче, по инфраструктуре добычи газа. Это происходило с осени прошлого года, мы утратили часть возможностей, сейчас они восстанавливаются», — сказал он во время общения с журналистами.

По словам Президента, он договорился с министром энергетики Германом Галущенко искать варианты, «как покрыть дефицит, который может возникнуть, если мы не сможем полностью обеспечить газом наше население».

«Есть соответствующий объем. Половину мы нашли, а половины нам не хватает. На млрд евро — мы говорим о таком объеме, о котором я веду переговоры с премьер-министром Норвегии», — добавил Зеленский.

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Владимир Зеленский

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