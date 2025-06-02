Зеленский заявил, что Украину пригласили на саммит НАТО

Нас пригласили на саммит НАТО, — Владимир Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украину пригласили на саммит НАТО, который состоится 24–25 июня в Гааге. Об этом он сказал во время общения с журналистами 2 июня.

«У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что министр иностранных дел Андрей Сибига будет обсуждать с коллегами вопросы инфраструктуры и возможные результаты этого саммита.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что если страна не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над Альянсом.

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