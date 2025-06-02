Зеленський заявив, що Україну запросили на саміт НАТО

Нас запросили на саміт НАТО, — Володимир Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україну запросили на саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі. Про це він сказав під час спілкування з журналістами 2 червня.

«У нас була зустріч з генсеком НАТО. Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо», - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга буде говорити зі своїми колегами щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміту.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, якщо країна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над Альянсом.

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