«Ідіоти», — Зеленський про пропозицію росіян щодо «перемир’я» на 2-3 дні

Володимир Зеленський вважає, що пропозиція росіян про «перемир'я» на 2-3 дні — це питання просто невеличкої паузи у війні.

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Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію росіян щодо припинення вогню на два-три дні, щоб забрати загиблих з поля бою. Глава держави підкреслив, що перемир'я потрібне для того, щоб не було вбитих. Про це він сказав під час спілкування з журналістами 2 червня.

Зеленський зазначив, що Україна не змінювала адженду - безумовне припинення вогню, обмін полоненими, повернення дітей, повернення цивільних, ну і далі - це зустріч лідерів.

«Ну і в принципі як такого припинення вогню вони не бачать. Вони сказали, що готові на припинення вогню на 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти. Бо припинення вогню для того, щоб не було убитих», - зазначив Президент.

За його словами, для росіян - це питання просто невеличкої паузи у війні.

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