«Идиоты», — Зеленский о предложении россиян о «перемирии» на 2–3 дня

Владимир Зеленский считает, что предложение россиян о «перемирии» на 2–3 дня — это вопрос всего лишь небольшой паузы в войне.

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение россиян о прекращении огня на два-три дня для того, чтобы забрать погибших с поля боя. Глава государства подчеркнул, что перемирие нужно для того, чтобы не было убитых. Об этом он заявил во время общения с журналистами 2 июня.

Зеленский отметил, что Украина не меняла свою адженду — безусловное прекращение огня, обмен пленными, возвращение детей, возвращение гражданских, и дальше — встреча лидеров.

«Ну и, в принципе, как такового прекращения огня они не видят. Они сказали, что готовы на прекращение огня на 2–3 дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что это идиоты. Потому что прекращение огня — это для того, чтобы не было убитых», — заявил Президент.

По его словам, для россиян это — вопрос просто небольшой паузы в войне.

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