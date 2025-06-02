«Идиоты», — Зеленский о предложении россиян о «перемирии» на 2–3 дня

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение россиян о прекращении огня на два-три дня для того, чтобы забрать погибших с поля боя. Глава государства подчеркнул, что перемирие нужно для того, чтобы не было убитых. Об этом он заявил во время общения с журналистами 2 июня.
Зеленский отметил, что Украина не меняла свою адженду — безусловное прекращение огня, обмен пленными, возвращение детей, возвращение гражданских, и дальше — встреча лидеров.
«Ну и, в принципе, как такового прекращения огня они не видят. Они сказали, что готовы на прекращение огня на 2–3 дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что это идиоты. Потому что прекращение огня — это для того, чтобы не было убитых», — заявил Президент.
По его словам, для россиян это — вопрос просто небольшой паузы в войне.
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