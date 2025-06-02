Трамп открыт к встрече с Зеленским и Путиным, — пресс-секретарь Белого дома Левитт

Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп хочет, чтобы обе стороны сели за стол переговоров.

Фото: Fox News

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его главная цель — личная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Путина. Также он предложил пригласить на встречу президента США Дональда Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время общения с журналистами заявила, что Трамп открыт к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и Путиным, однако хочет, чтобы оба лидера сели за стол переговоров.

«Президент сказал, что он открыт для этого, если до этого дойдет, но он хочет, чтобы оба лидера и обе стороны сели за стол переговоров», — заявила Каролин Левитт, отвечая на вопрос о предложении президента Турции.

Напомним, что опубликован полный текст меморандума, который Украина передала российской стороне.

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