Эрдоган сделал заявление о возможной встрече Зеленского и Путина

Реджеп Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу Зеленского и Путина в Стамбуле или Анкаре.

Фото: pravda.com.ua

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его главной целью является личная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Путина. Встречу он хочет организовать на территории Турции, пишет Anadolu Agency.

«Мое самое большое желание — собрать Путина и Зеленского вместе в Стамбуле или Анкаре. Я бы даже хотел привести туда Трампа», — заявил Эрдоган.

Также Эрдоган назвал переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся 2 июня, «значительным достижением».

Напомним, что опубликован полный текст меморандума, который Украина передала российской стороне.

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