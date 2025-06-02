Подготовку будут проходить и мужчины, и женщины – Верещук сообщила о внесении в парламент законопроекта о национальном сопротивлении

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук сообщила о регистрации в парламенте законопроекта об изменениях в законодательство относительно национального сопротивления.
Как указала Верещук, это – важный шаг к системной готовности всего общества к защите государства.
Законопроект предусматривает следующие изменения:
Центры будут иметь право:
«Система подготовки к национальному сопротивлению – это не о войне, это о ГОТОВНОСТИ. Готовность сопротивляться врагу. Готовность защищать и помогать. Готовность побеждать!» – написала Ирина Верещук.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 18 апреля принял постановление №478, которым урегулировал порядок создания и функционирования центров подготовки гражданских граждан к национальному сопротивлению.
Автор: Наталя Мамченко
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