Подготовку будут проходить и мужчины, и женщины – Верещук сообщила о внесении в парламент законопроекта о национальном сопротивлении

Как отметила Ирина Верещук, подготовка к национальному сопротивлению будет проходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук сообщила о регистрации в парламенте законопроекта об изменениях в законодательство относительно национального сопротивления.

Как указала Верещук, это – важный шаг к системной готовности всего общества к защите государства.

Законопроект предусматривает следующие изменения:

подготовку будут проходить различные категории граждан, с охватом как мужчин, так и женщин;

подготовка будет проходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ;

обучение будет проходить на базе Центров подготовки, которые будут развернуты по всей стране;

руководители и инструкторы Центров – ветераны, имеющие боевой опыт.

Центры будут иметь право:

использовать имущество государственных и местных органов власти, воинских частей, общественных организаций;

создавать стрельбища и использовать огнестрельное оружие для учебных целей.

«Система подготовки к национальному сопротивлению – это не о войне, это о ГОТОВНОСТИ. Готовность сопротивляться врагу. Готовность защищать и помогать. Готовность побеждать!» – написала Ирина Верещук.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 18 апреля принял постановление №478, которым урегулировал порядок создания и функционирования центров подготовки гражданских граждан к национальному сопротивлению.

Автор: Наталя Мамченко

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