Підготовку проходитимуть і чоловіки, і жінки – Верещук повідомила про внесення до парламенту законопроекту щодо національного спротиву

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук повідомила про реєстрацію у парламенті законопроекту про зміни до законодавства щодо національного спротиву.
Як вказала Верещук, це – важливий крок до системної готовності всього суспільства до захисту держави.
Законопроект передбачає наступні зміни:
Центри матимуть право:
«Система підготовки до національного спротиву – це не про війну, це про ГОТОВНІСТЬ. Готовність чинити опір ворогу. Готовність захищати та допомагати. Готовність перемагати!» – написала Ірина Верещук.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 18 квітня прийняв постанову №478, якою врегулював порядок створення та функціонування центрів підготовки цивільних громадян до національного спротиву.
Автор: Наталя Мамченко
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