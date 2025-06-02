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Підготовку проходитимуть і чоловіки, і жінки – Верещук повідомила про внесення до парламенту законопроекту щодо національного спротиву

18:38, 2 червня 2025
Як зазначила Ірина Верещук, підготовка до національного спротиву відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм.
Підготовку проходитимуть і чоловіки, і жінки – Верещук повідомила про внесення до парламенту законопроекту щодо національного спротиву
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Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук повідомила про реєстрацію у парламенті законопроекту про зміни до законодавства щодо національного спротиву.

Як вказала Верещук, це – важливий крок до системної готовності всього суспільства до захисту держави.

Законопроект передбачає наступні зміни:

  • підготовку проходитимуть різні категорій громадян, з охопленням як чоловіків, так і жінок;
  • ⁠підготовка відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм;
  • навчання проходитиме на базі Центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні;
  • керівники та інструктори Центрів – ветерани, які мають бойовий досвід.

Центри матимуть право:

  • використовувати майно державних і місцевих органів влади, військових частин, громадських організацій;
  • створювати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.

«Система підготовки до національного спротиву – це не про війну, це про ГОТОВНІСТЬ. Готовність чинити опір ворогу. Готовність захищати та допомагати. Готовність перемагати!» – написала Ірина Верещук.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 18 квітня прийняв постанову №478, якою врегулював порядок створення та функціонування центрів підготовки цивільних громадян до національного спротиву.

Автор: Наталя Мамченко

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