Депутати так і не виконали норму закону про бюджет щодо доплат суддям місцевих суддів – РСУ вирішила звернутися до парламенту

Нормі закону про бюджет щодо доплат суддям першої інстанції виповнилося півроку, але законопроект про ці доплати досі не прийнятий.

Фото: rada.gov.ua

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Рада суддів України звернулася до Верховної Ради щодо виконання норми закону про Державний бюджет на 2025 рік в частині передбачених доплат суддям місцевих судів.

Нагадаємо, що з 2021 року в Україні діє заморожений прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів суддів – 2102 грн. Тож, «голий» оклад судді місцевого суду складає 63 тисячі грн, що значно менше зарплат чиновників середньої ланки в деяких органах виконавчої влади.

Щоб дещо «компенсувати» таке становище суддів першої ланки і не збільшувати виплати для інших суддів, Мінфін запропонував передбачити для них доплати до посадового окладу за навантаження і умови роботи. Врешті цю норму про доплати прописали у законі про бюджет на 2025 рік.

Так, у статті 41 закону про Держбюджет на 2025 рік установлено, що у 2025 році у випадках, передбачених Законом «Про судоустрій і статус суддів», судді місцевого суду у межах коштів, передбачених у кошторисі на суддівську винагороду, щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді.

Така спеціальна доплата є тимчасовою, не вважається складовою суддівської винагороди судді, не застосовується для цілей перерахунку раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання та не впливає на нього.

Таким чином, законом про держбюджет встановлено право на доплату у розмірі 10,5 тисяч грн – лише для суддів першої інстанції.

Втім, ця норма про доплати не буде працювати, доки народні депутати не проголосують спеціальний новий закон про внесення змін до закону про судоустрій. Отже, Верховна Рада мала прийняти закон про такі доплати.

Відповідний законопроект 12244-1 щодо виплати судді місцевого суду спеціальної доплати Комітет Верховної Ради з питань правової політики 19 березня рекомендував прийняти відразу в першому читанні та в цілому. Однак з тих пір про нього не згадують.

Тож, Рада суддів України 2 червня вирішила зробити звернення до народних депутатів з пропозицією виконати вимоги статті 41 закону про держбюджет щодо встановлення відповідної доплати суддям.

«Підписані законопроекти про спрощення конкурсних процедур, продовження строків відрядження суддям – хоча нам обіцяли врахувати проблеми, але ті проблеми, на які ми вказували у своєму рішенні, зокрема щодо ліквідації інституту припинення роботи суду, неможливості цих суддів перейти на постійне місце роботи – вони, на жаль, не враховані.

Вже діє майже півроку є пряма норма закону про держбюджет на 2025 рік, яка передбачає доплату для суддів місцевих судів. У березні комітет з питань правової політики рекомендував цей законопроект до прийняття.

Отже, є пропозиція звернутися до Верховної Ради щодо законопроекту 12244-1 і виконання норми закону про державний бюджет, яка вже діє півроку», зазначив голова РСУ Богдан Моніч.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом пропонується доповнити прикінцеві положення Закону «Про судоустрій і статус суддів» новими пунктами 63-66, якими, зокрема, встановити, що у 2025 році:

- всім суддям місцевих судів щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді – тобто, 10 510 грн (для суддів діє зменшений ПМ в розмірі 2102 грн – прим. ред.);

- судді місцевого суду щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів (тобто, 10 510 грн), якщо такий суддя здійснює правосуддя у місцевому суді, в якому середня кількість днів, необхідних для розгляду справ і матеріалів, що надійшли у попередньому звітному кварталі, перевищує середній показник по Україні, визначений Державною судовою адміністрацією;

- судді щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 10 прожиткових мінімумів (тобто, 21 020 грн) – якщо такий суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях активних бойових дій для яких не визначена дата завершення бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих;

- судді щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів (тобто, 10 510 грн) – якщо такий суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях можливих бойових дій для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих.

Крім того, законопроектом 12244-1 передбачається, що зазначені спеціальні доплати є тимчасовими, не вважаються складовими суддівської винагороди, не застосовуються для цілей перерахунку раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання та не впливають на нього.

Автор: Наталя Мамченко

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