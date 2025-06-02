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Зеленський підписав закон, що наближає Україну до єдиної роумінгової зони з ЄС

18:30, 2 червня 2025
Закон, який підписав Володимир Зеленський, наближає Україну до єдиного роумінгу з ЄС.
Зеленський підписав закон, що наближає Україну до єдиної роумінгової зони з ЄС
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4345-IX (законопроект 12150), який відкриває шлях до спільного роумінгу з ЄС. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що завдяки спільному роумінгу українці зможуть користуватися мобільним зв’язком і інтернетом у 27 країнах ЄС за тими ж тарифами, що й вдома - без додаткових зборів.

Така ж вигода буде і для європейців, які приїжджають до України.

Тепер залишається дочекатися схвалення від європейської сторони щодо офіційного вступу до політики Roam Like at Home.

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ЄС Володимир Зеленський

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