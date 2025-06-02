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Зеленский подписал закон, приближающий Украину к единой роуминговой зоне с ЕС

18:30, 2 июня 2025
Закон, подписанный Владимиром Зеленским, приближает Украину к единому роумингу с ЕС.
Зеленский подписал закон, приближающий Украину к единой роуминговой зоне с ЕС
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4345-IX (законопроект 12150), который открывает путь к совместному роумингу с ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что благодаря совместному роумингу украинцы смогут пользоваться мобильной связью и интернетом в 27 странах ЕС по тем же тарифам, что и дома — без дополнительных сборов.

Такая же выгода будет и для европейцев, которые приезжают в Украину.

Теперь остается дождаться одобрения со стороны европейской стороны относительно официального присоединения к политике Roam Like at Home.

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ЕС Владимир Зеленский

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